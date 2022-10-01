Почти 20 человек пострадали в Испании во время научного эксперимента

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В испанском городе Жирона на пощади проводился публичный научный эксперимент, во время которого пострадали 18 человек, включая пятилетнего ребенка. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Baza. Зрители собрались, чтобы понаблюдать, как местные ученые соединят жидкий азот и горячую воду. Однако эксперимент пошел не по плану — случился взрыв.

Соединение ученые проводили в железных резервуарах, которые разлетелись от взрыва. В итоге их осколки ранили многих собравшихся: на площади Жироны пострадали 18 человек, включая пятилетнего ребенка.

Кажется, эксперимент можно признать неудачным, — пишет Baza.

Ранее в Москве шеф-повар Владимир Мореев попытался повторить эффектную поджарку бутербродов, увиденную в TikTok, но случайно взорвал квартиру. Кулинар решил расплавить сыр на бутербродах с помощью газовой горелки, однако его эксперимент провалился. В результате 220-граммовый баллончик воспламенился. Мореев успел выкинуть баллон в ванну, но было уже поздно. Взрыв был настолько сильный, что в двух дальних комнатах квартиры вынесло окна. Сам повар не пострадал, как и его супруга.