https://static.news.ru/photo/eaf47768-30a6-11ea-adaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: vesselfinder.com

Пираты совершили нападение на земснаряд AMBIKA на юге Нигерии.

Во время нападения произошла перестрелка между захватчиками и охранниками судна. Сообщается, что четыре члена охраны мертвы. Пиратам удалось похитить трёх моряков, среди которых двое граждан России и один гражданин Индии. На данный момент их местоположение неизвестно, сообщает РЕН ТВ. На земснаряде осталось пять членов команды.

Аналогичное похищение произошло в январе 2019 года. Тогда пиратам удалось похитить российских моряков в Гвинейском заливе. Они потребовали выкуп, писал NEWS.ru.