Пираты совершили нападение на земснаряд AMBIKA на юге Нигерии.
Во время нападения произошла перестрелка между захватчиками и охранниками судна. Сообщается, что четыре члена охраны мертвы. Пиратам удалось похитить трёх моряков, среди которых двое граждан России и один гражданин Индии. На данный момент их местоположение неизвестно,
Аналогичное похищение произошло в январе 2019 года. Тогда пиратам удалось похитить российских моряков в Гвинейском заливе. Они потребовали выкуп, писал NEWS.ru.
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