https://static.news.ru/photo/83c91484-30b2-11ea-8f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП ЧП Угоны | Питер СПБ ЛО| патруль Зебры/vk.com

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Санкт-Петербурге. В результате пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По его данным, столкновение машин произошло на пересечении проспектов Ленинского и Кузнецова.

В результате ДТП один из автомобилей вылетел на тротуар и задел девушку-пешехода. Кроме неё, пострадали один из водителей и два пассажира автомобилей. Один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, передаёт Life .

Ранее NEWS.ru писал о том, что в пресс-службе МВД по Тюменской области сообщили, что водитель автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком под Тобольском, задержан.