Перестрелка на юге Москвы произошла из-за конфликта в ритуальной сфере

https://static.news.ru/photo/6d750d8a-9e73-11ea-a8e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной перестрелки на юге Москвы стал конфликт между двумя фирмами ритуальных услуг.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков, в перестрелке участвовали работники ритуальных фирм, в том числе неофициально трудоустроенные лица.

Они решили выяснить отношения в стиле 1990-х годов, — заявил собеседник агентства.

В воскресенье, 24 мая, на территории жилого комплекса «Ясный» произошла перестрелка. По свидетельству очевидцев, она длилась не менее 20 минут. Участники конфликта скрылись с места происшествия. Для их розыска был объявлен план «Перехват».

Двое участников конфликта были задержаны на Каширском шоссе, ещё одного мужчину поймали около ЖК «Ясный». Позже силовики задержали ещё пятерых участников конфликта. У них было найдено травматическое оружие.

NEWS.ru писал, что в перестрелке пострадали два человека. По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело.