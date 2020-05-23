Число пострадавших при перестрелке на юге Москвы возросло до двух

https://static.news.ru/photo/6c37157a-9e56-11ea-b0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество пострадавших в ходе перестрелки у Каширского шоссе на юге Москвы возросло до двух человек. Оба раненных были госпитализированы.

По имеющимся на утро понедельника данным, в больнице с огнестрельными ранениями после перестрелки находятся два человека. У них огнестрельные ранения, предположительно полученные в результате попадания охотничьих боеприпасов, — передаёт ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Он отметил, что в результате перестрелки были задержаны восемь человек.

В воскресенье, 24 мая, на территории автомобильной стоянки у жилого комплекса «Ясный» произошла перестрелка, участники которой скрылись на нескольких автомобилях.

Полиция объявила план «Перехват» и задержала нескольких участников. Четверо из них оказались приезжими из Оренбурга.

Как ранее писал NEWS.ru, журналисты узнали предполагаемую причину перестрелки на Каширском шоссе в Москве. Инцидент возле ЖК «Ясный» мог произойти из-за денег.