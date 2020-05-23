Происшествия

Расстрел автомобиля в Москве попал на видео

19:27, 24 мая 2020 30
Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Очевидцы записали на видео момент, когда двое неизвестных расстреляли машину на улице в Москве.

Инцидент произошёл у ЖК «Ясный». Двое мужчин открыли огонь, находясь в автомобиле, передаёт РЕН ТВ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция занимается поиском авто, на котором скрываются участники инцидента. В столице объявлен план «Перехват».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудникам Росгвардии удалось задержать мужчину, который открыл огонь по охотникам в Венёвском районе. При этом когда на место происшествия подоспели полицейские, местный житель начал стрелять и по ним.

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