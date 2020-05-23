Расстрел автомобиля в Москве попал на видео

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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 24 мая в Румынии. Об этом сообщили в Национальном научно-исследовательском институте физики Земли.

Подземные толчки начались в 15:07 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр находился в сейсмической зоне Вранча в уезде Бузэу. Очаг залегал на глубине 138 км. Информация о жертвах и...