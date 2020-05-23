Расстрел автомобиля в Москве попал на видео

Очевидцы записали на видео момент, когда двое неизвестных расстреляли машину на улице в Москве.
Инцидент произошёл у ЖК «Ясный». Двое мужчин открыли огонь, находясь в автомобиле,
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Полиция занимается поиском авто, на котором скрываются участники инцидента. В столице объявлен план «Перехват».
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудникам Росгвардии удалось задержать мужчину, который открыл огонь по охотникам в Венёвском районе. При этом когда на место происшествия подоспели полицейские, местный житель начал стрелять и по ним.
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