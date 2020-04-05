В Тульской области местный житель обстрелял охотников и полицейских

https://static.news.ru/photo/42d2bb52-771f-11ea-854a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать мужчину, который открыл огонь по охотникам в Венёвском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

При этом, когда на место происшествия подоспели полицейские, местный житель начал стрелять и по ним.

В Тульской области, в Венёвском районе местный житель открыл стрельбу по охотникам, а затем и по прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы, — сказал собеседник ТАСС.

Он также добавил, что инцидент произошёл минувшей ночью, а нападавший задержан сотрудниками спецподразделений района.

Как писал NEWS.ru, ранее столичные полицейские задержали группу из шести мужчин, которые подозреваются в обстрелах автосалона и поджоге 10 автомобилей.