Происшествия

В Тульской области местный житель обстрелял охотников и полицейских

12:14, 05 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать мужчину, который открыл огонь по охотникам в Венёвском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

При этом, когда на место происшествия подоспели полицейские, местный житель начал стрелять и по ним.

В Тульской области, в Венёвском районе местный житель открыл стрельбу по охотникам, а затем и по прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы, — сказал собеседник ТАСС.

Он также добавил, что инцидент произошёл минувшей ночью, а нападавший задержан сотрудниками спецподразделений района.

Как писал NEWS.ru, ранее столичные полицейские задержали группу из шести мужчин, которые подозреваются в обстрелах автосалона и поджоге 10 автомобилей.

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