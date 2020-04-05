В Тульской области местный житель обстрелял охотников и полицейских

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать мужчину, который открыл огонь по охотникам в Венёвском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
При этом, когда на место происшествия подоспели полицейские, местный житель начал стрелять и по ним.
В Тульской области, в Венёвском районе местный житель открыл стрельбу по охотникам, а затем и по прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы, —
сказалсобеседник ТАСС.
Он также добавил, что инцидент произошёл минувшей ночью, а нападавший задержан сотрудниками спецподразделений района.
Как писал NEWS.ru, ранее столичные полицейские задержали группу из шести мужчин, которые подозреваются в обстрелах автосалона и поджоге 10 автомобилей.
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