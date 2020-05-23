По факту стрельбы на юге Москвы возбуждено уголовное дело

https://static.news.ru/photo/612f5794-9def-11ea-96c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело о хулиганстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия возбуждено после перестрелки возле ЖК «Ясный» на юге Москвы. Об этом говорится на сайте СК.

По данным следствия, на территории автомобильной парковки мужчина получил ранение. По предварительным данным, между двумя группами мужчин произошёл конфликт с применением оружия.

Ранее стало известно, что был задержан четвёртый участник инцидента — им оказался москвич 1974 года рождения. Ещё трое участников перестрелки были задержаны непосредственно после происшествия.

Как писал NEWS.ru, в перестрелке пострадал один человек. Очевидцы записали происходившее на видео.