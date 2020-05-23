По факту стрельбы на юге Москвы возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о хулиганстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия возбуждено после перестрелки возле ЖК «Ясный» на юге Москвы. Об этом
По данным следствия, на территории автомобильной парковки мужчина получил ранение. По предварительным данным, между двумя группами мужчин произошёл конфликт с применением оружия.
Ранее стало известно, что был задержан четвёртый участник инцидента — им
Как писал NEWS.ru, в перестрелке пострадал один человек. Очевидцы записали происходившее на видео.
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