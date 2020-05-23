Полиция задержала четвёртого участника перестрелки на юге Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали ещё одного участника перестрелки на автостоянке ЖК «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Им оказался житель столицы 1974 года рождения по имени Василий.
Сначала мужчина утверждал, что он — просто свидетель инцидента, но имеющаяся у полиции видеозапись показала обратное. В итоге он сознался, что участвовал в перестрелке, правда, причину произошедшего не назвал,
Издание уточняет, что у двоих из четверых задержанных не оказалось при себе документов. Их отвезли в полицию для подтверждения личности.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, которые расстреляли машину на автостоянке недалеко от Каширского шоссе в Москве. Двое были задержаны на Каширском шоссе, ещё одного мужчину поймали на месте перестрелки у ЖК «Ясный».
Правоохранительные органы считают, что в перестрелке злоумышленники использовали травматическое оружие и охотничье ружьё 12-го калибра. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.
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