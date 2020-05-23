Полиция задержала четвёртого участника перестрелки на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/b66ba1fa-9dee-11ea-8be8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали ещё одного участника перестрелки на автостоянке ЖК «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Им оказался житель столицы 1974 года рождения по имени Василий.

Сначала мужчина утверждал, что он — просто свидетель инцидента, но имеющаяся у полиции видеозапись показала обратное. В итоге он сознался, что участвовал в перестрелке, правда, причину произошедшего не назвал, передаёт Life.ru.

Издание уточняет, что у двоих из четверых задержанных не оказалось при себе документов. Их отвезли в полицию для подтверждения личности.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, которые расстреляли машину на автостоянке недалеко от Каширского шоссе в Москве. Двое были задержаны на Каширском шоссе, ещё одного мужчину поймали на месте перестрелки у ЖК «Ясный».

Правоохранительные органы считают, что в перестрелке злоумышленники использовали травматическое оружие и охотничье ружьё 12-го калибра. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.