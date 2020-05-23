Полиция задержала расстрелявших машину на юге Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, которые расстреляли машину на автостоянке недалеко от Каширского шоссе в Москве.
Двое были задержаны на Каширском шоссе, ещё одного мужчину поймали на месте перестрелки у ЖК «Ясный»,
Правоохранительные органы считают, что в перестрелке злоумышленники использовали травматическое оружие и охотничье ружьё 12-го калибра.
В результате инцидента погибших и пострадавших нет,
Ранее NEWS.ru писал, что очевидцы записали на видео момент, как неизвестные расстреливают машину в Москве.
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