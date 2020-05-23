Происшествия

Полиция задержала расстрелявших машину на юге Москвы

19:49, 24 мая 2020 44
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, которые расстреляли машину на автостоянке недалеко от Каширского шоссе в Москве.

Двое были задержаны на Каширском шоссе, ещё одного мужчину поймали на месте перестрелки у ЖК «Ясный», передаёт РЕН ТВ.

Правоохранительные органы считают, что в перестрелке злоумышленники использовали травматическое оружие и охотничье ружьё 12-го калибра.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что очевидцы записали на видео момент, как неизвестные расстреливают машину в Москве.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях