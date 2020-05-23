В перестрелке на юге Москвы пострадал один человек

Один человек получил ранения в ходе перестрелки у парковки возле ЖК «Ясный» на юге Москвы.
Об этом ТАСС
Данную информацию подтвердили в СК.
Telegram-канал «112» утверждает, что раненый — 37 летний Николай Седов. По данным канала, мужчина не имеет отношения к участникам перестрелки и оказался на месте происшествия случайно.
Троих участников инцидента уже задержали.
Ранее NEWS.ru сообщал, что очевидцы записали на видео момент, как неизвестные расстреливают машину в Москве.
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