В перестрелке на юге Москвы пострадал один человек

https://static.news.ru/photo/dc3ec91e-9deb-11ea-9130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек получил ранения в ходе перестрелки у парковки возле ЖК «Ясный» на юге Москвы.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что раненому оказывают медицинскую помощь.

Данную информацию подтвердили в СК.

Telegram-канал «112» утверждает, что раненый — 37 летний Николай Седов. По данным канала, мужчина не имеет отношения к участникам перестрелки и оказался на месте происшествия случайно.

Троих участников инцидента уже задержали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очевидцы записали на видео момент, как неизвестные расстреливают машину в Москве.