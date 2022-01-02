Пассажиров разбившегося под Рязанью автобуса разместили в школе

В Рязанской области создали пункт временного размещения для пассажиров попавшего в ДТП рейсового автобуса. В настоящее время в нём находятся 17 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

Пункт временного размещения организован в Вослебовской средней школе, сейчас там находятся 17 человек. Им предоставлено горячее питание, — цитирует агентство первого зампреда правительства области Анну Рослякову.

Пресс-секретарь главы региона Денис Арапов, в свою очередь, рассказал агентству, что часть пассажиров забрали родственники, некоторые уехали на попутном транспорте. Пострадавшие, нуждающиеся в медицинской помощи, госпитализированы.

Произошедшее прокомментировал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Николай Любимов.

Приношу искренние соболезнования семьям погибших <...>. Поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, разместить людей и обеспечить горячим питанием, — написал он.

Глава региона добавил, что на место ДТП выехали глава областного Минздрава Андрей Прилуцкий и врио начальника главка МЧС по региону Александр Воробьёв.

Рейсовый автобус «Неоплан» следовал из Москвы в Астрахань и врезался в опору железнодорожного моста в Рязанской области утром 2 января. Согласно последним данным, погибли пять человек (ранее сообщалось о шести жертвах), а число пострадавших увеличилось с 14 до 21. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. Не исключается также, что он мог уснуть за рулём. Кроме того, отмечается, что автобус могло занести на гололёде.