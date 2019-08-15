https://static.news.ru/photo/efe05a9e-bf31-11e9-9d51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано Осинники и Калтан | ПОиК/vk.com

Пассажиры самолёта, который совершил экстренную посадку после взлёта из аэропорта Жуковский в Подмосковье, эвакуировались самостоятельно, сообщила Светлана Бабина, летевшая этим рейсом.

По её словам, некоторые люди брали свои вещи и пытались выйти, а некоторые какое-то время пытались найти багаж. При этом она не заметила, чтобы стюардессы кому-то помогали.

Мне младшую дочь помогал ловить (с трапа) старший сын, ему 11 лет, — рассказала женщина.

Она добавила, что потом все пассажиры бежали по кукурузному полю, а стюардесса в этот момент кричала им, чтобы они отошли как можно дальше от лайнера, так как увидела дым, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что экипаж самолёта «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку, отстранили от полётов на некоторое время.

Самолёт выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Почти сразу после взлёта он совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. По предварительным данным, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.