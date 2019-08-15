Пассажиры самолёта, который совершил экстренную посадку после взлёта из аэропорта Жуковский в Подмосковье, эвакуировались самостоятельно, сообщила Светлана Бабина, летевшая этим рейсом.
По её словам, некоторые люди брали свои вещи и пытались выйти, а некоторые какое-то время пытались найти багаж. При этом она не заметила, чтобы стюардессы кому-то помогали.
Мне младшую дочь помогал ловить (с трапа) старший сын, ему 11 лет, — рассказала женщина.
Она добавила, что потом все пассажиры бежали по кукурузному полю, а стюардесса в этот момент кричала им, чтобы они отошли как можно дальше от лайнера, так как увидела дым, передаёт
Ранее News.ru писал, что экипаж самолёта «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку, отстранили от полётов на некоторое время.
Самолёт выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Почти сразу после взлёта он совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. По предварительным данным, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.