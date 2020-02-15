Движение поездов на участке Замоскворецкой линии метро Москвы между станциями «Автозаводская» и «Орехово» приостановлено из-за инцидента на станции «Царицыно», где человек упал на рельсы.
Источник, знакомый с ситуацией,
Пресс-служба столичного метрополитена подтвердила остановку движения на участке зелёной ветки между «Автозаводской» и «Орехово».
Происшествия в московском метро, связанные с падением пассажиров, происходят третий день подряд. 13 февраля человек погиб на станции «Марьина Роща». 14 февраля, как сообщал NEWS.ru, получил несовместимые с жизнью травмы пассажир, упавший перед приближающимся поездом на станции «Менделеевская».
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