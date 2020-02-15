https://static.news.ru/photo/5d134142-5020-11ea-8d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение поездов на участке Замоскворецкой линии метро Москвы между станциями «Автозаводская» и «Орехово» приостановлено из-за инцидента на станции «Царицыно», где человек упал на рельсы.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал об этом «Интерфаксу». Для спасения упавшего пришлось отключать напряжение контактного рельса. Собеседник агентства не смог сообщить данные о состоянии здоровья пострадавшего пассажира.

Пресс-служба столичного метрополитена подтвердила остановку движения на участке зелёной ветки между «Автозаводской» и «Орехово».

Происшествия в московском метро, связанные с падением пассажиров, происходят третий день подряд. 13 февраля человек погиб на станции «Марьина Роща». 14 февраля, как сообщал NEWS.ru, получил несовместимые с жизнью травмы пассажир, упавший перед приближающимся поездом на станции «Менделеевская».