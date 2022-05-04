Пациентка наркоклиники упала с третьего этажа при попытке побега

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

42-летняя жительница Ленинградской области упала с высоты третьего этажа при попытке сбежать из наркологической клиники в Паргалово, сообщил «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах. Пациентка пыталась спуститься на простынях, но сорвалась.

Женщина выпала из окна наркологической клиники в Парголово. Пациентка пыталась спуститься на простынях, но сорвалась с высоты третьего этажа, — пишет издание.

Она поступила в тяжёлом состоянии в городскую больницу Санкт-Петербурга имени Вавиловых. Врачи диагностировали ей травму таза, позвоночника, конечностей и шок первой степени.

Ранее в поселении Московский Новой Москвы 31-летний мужчина выпал с 13-го этажа многоэтажного дома и чудом выжил, приземлившись на крону дерева. Отмечается, что мужчина сумел спастись, несмотря на то, что ветви деревьев проткнули его грудь и бедро.