Москвич чудом выжил после падения с 13-го этажа на ветки деревьев

В поселении Московский Новой Москвы 31-летний мужчина выпал с 13-го этажа многоэтажного дома и чудом выжил, приземлившись на крону дерева, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что мужчина выжил, несмотря на то, что ветви деревьев проткнули его грудь и бедро.

Очевидцы обнаружили москвича во дворе дома на улице Никитина. В Сети позже появилась фотография пострадавшего на операционном столе, на которой видны его раны, а также не извлечённые из него на тот момент ветки деревьев.

Пострадавшего доставили в операционную, где хирурги извлекли куски древесины. Пациент сейчас в реанимации. Он не может говорить, поэтому неизвестно, что стало причиной падения. По словам медиков, важные органы не задеты, шансы на излечение высокие, — говорится в сообщении.

Ранее на юго-востоке Москвы женщина выбросила из окна четвёртого этажа своего новорождённого ребёнка. Инцидент произошёл после домашних родов. В результате мальчик остался жив. ЧП случилось на улице Ставропольской Юго-Восточного административного округа столицы.