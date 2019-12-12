Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Фото: mil.ru

Спасатели планируют залить водой отсек авианосца «Адмирал Кузнецов». В нём продолжается горение.

Ситуация с пожаром на авианосце достаточно серьёзная. Продолжается тушение и борьба за живучесть корабля, — цитирует ТАСС слова источника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очаг возгорания на корабле был локализован. Пожар произошёл в первом энергоотсеке во время ремонтных работ. Отмечается, что пламя охватило 600 квадратных метров. Причиной возгорания мог стать человеческий фактор.

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