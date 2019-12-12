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В экстренные службы Санкт-Петербурга поступило анонимное сообщение, в котором говорилось о заложенных в школах и вузах взрывных устройствах.

Спасатели эвакуировали учащихся и преподавателей из здания Университета физкультуры и спорта им. Лесгафта, Горного университета, Российского государственного гидрометеорологического университета, а также школ на улицах Планерной, Ярослава Гашека, сообщает ТАСС. Ранее...