https://static.news.ru/photo/d7c21a68-1cd0-11ea-b01c-fa163e074e61_660.jpgАвианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»Фото: mil.ru
Спасатели планируют залить водой отсек авианосца «Адмирал Кузнецов». В нём продолжается горение.
Ситуация с пожаром на авианосце достаточно серьёзная. Продолжается тушение и борьба за живучесть корабля, — цитирует ТАСС слова источника.
Ранее NEWS.ru сообщал, что очаг возгорания на корабле был локализован. Пожар произошёл в первом энергоотсеке во время ремонтных работ. Отмечается, что пламя охватило 600 квадратных метров. Причиной возгорания мог стать человеческий фактор.