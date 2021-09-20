Открывшего стрельбу у пермского университета задержали

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Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу у здания Пермского государственного национального исследовательского университета, задержан. Об этом сообщило МВД РФ, передаёт РИА Новости. Во время нападения пострадали более 10 человек. Погибли, по предварительным данным, пятеро.

Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. В результате проведённой операции нападавший задержан сотрудниками полиции, — сказали в пресс-службе МВД.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат Следственного комитета.

Бекмансуров объяснил мотивы поступка в соцсетях, заранее опубликовав послание. Он рассказал, что планировал нападение ещё с 10-го класса и длительное время копил деньги на оружие.

Ранее появилось видео с места стрельбы. На нём отчетливо слышны выстрелы из ружья Бекмансурова.