Опубликовано видео с места опрокидывания автобуса с детьми под Ярославлем

Видео с места опрокидывания заказного автобуса с детьми-спортсменами появилось в Сети. Кадры с места происшествия публикует Пятый канал.

На кадрах видно лежащий на дороге большегруз, перевозивший брёвна, и автобус Mercedes, на котором ехали дети. По предварительным данным, сначала на дороге опрокинулся грузовик, а затем автобус.

Как пояснили в пресс-службе областного УМВД, у грузовика по дороге оторвался прицеп, из-за чего брёвна рассыпались по дороге. В больницу доставлены 12 детей. Самые серьёзные травмы у водителя автобуса — он получил перелом руки.

Ранее сообщалось, что авария произошла на 190-м километре трассы М-8. Пострадавшим детям от 10 до 12 лет, информация об их состоянии на данный момент уточняется. Автобус ехал из Ростова в Солнечногорск, кроме детей в салоне было пятеро сопровождающих взрослых, которые отправились с детьми на соревнования.