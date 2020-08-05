Опубликована переписка рэпера Энди Картрайта и его предполагаемой любовницы

https://static.news.ru/photo/c6e81198-d7c9-11ea-a8b3-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: kkkartrait/instagram.com

Переписка рэпера Энди Картрайта и его предполагаемой любовницы попала в распоряжение журналистов. Её подлинность подтвердила адвокат жены музыканта, которую подозревают в расчленении тела супруга.

Общение исполнителя и его поклонницы Надежды в соцсетях не выглядит как переписка с фанаткой. Оно больше напоминает дружеское общение, а местами из их диалога можно сделать вывод и об интимных встречах. Цитаты приводит «КП-Петербург». Так, в один из дней они встретились на чьей-то квартире. Девушка пришла туда с двумя бутылками вина и пивом и просила Картрайта помочь донести пакеты.

Я что-то не помню, как мы попрощались, надеюсь, всё было окей? — спросила она после.

На что рэпер отвечает: «Хлопнул по попе, сел в тачку и полетел».

Молодые люди договариваются о встрече, и так происходит несколько раз. Кроме того, музыкант иногда пользовался картой поклонницы.

Привет. Списывались покупки с моей карты. Мне всё равно. Но так делается за 5 минут, — говорит девушка.

В ответ рэпер объясняет ей, за что были эти переводы. В какой-то момент Картрайт, судя по всему, завёл новую симку.

Я, кстати, номер себе сделал. Но не знаю, как его узнать, — писал он поклоннице, до этого молодые люди пытались договориться о встрече.

Последний раз они виделись до периода самоизоляции. В какое-то время девушка писала сообщения, находясь на Украине (она оттуда родом, как и сам рэпер).

[Ерунда] тут, там типа войны. Надо валить прямо завтра. Надо [заниматься сексом] и салатики есть, это рецепт на все времена. Зачать ребенка в пост — это тоже грех, как и чревоугодие, — пишет Надежда.

На это Картрайт замечает, что Бог ему про «пост ничего не говорил, сказал только про секс и салат».

Известно, что у жены рэпера, Марины Кохал, был доступ к его соцсетям. О чём знали он и его собеседница.

Как понять, что это ты? — спрашивала фанатка в переписке.

Тот в ответ называет ей «три правила», которые должны подтвердить, что сообщение пишет именно он. Причём диалог продолжается и после смерти Картрайта. 25 июля Надежда отправила ему сообщение: «Я выезжаю?» На что супруга исполнителя от его имени ответила: «Какие предложения?» На этом переписка закончилась.

Адвокат Марины Ирина Скурту пояснила, что эта переписка содержится в материалах дела. По словам защитницы, она доказывает, что между ними не было интимной связи, а само общение носило лишь дружеский характер, а значит, подозрение в убийстве на почве ревности «разбивается о факт».

Марина знала об этой переписке и девушке. По её словам, это просто поклонница. На вопрос, зачем она ей ответила после смерти супруга, она сказала: «Я писала, чтобы думали, что он живой. Если бы она приехала, я бы сказала, что он пьяный или ушёл куда-то». Никаких скандалов по поводу данной девушки в семье не было. Более того, Марина видела и более непристойные сообщения, которые мужу писали фанатки. Они виделись с этой девушкой в марте, какой конфликт из-за неё может быть в июле? — недоумевает адвокат.

О том, что Надежда и музыкант были именно любовниками и встречались два года, сообщали петербургские СМИ. В публикациях заявляется, что узнав о связи, Кохал начала всячески бороться с соперницей. Для того чтобы их разлучить, она даже выдумала СПИД. После этого музыкант исключил интимную близость. Романенко сделала тест на ВИЧ, который оказался отрицательным, о чём она не преминула сообщить рэперу. По информации журналистов, Картрайт мечтал развестись, но Кохал якобы шантажировала его ребёнком. Также она звонила сопернице, рассказывала гадости про супруга и выкладывала ролики в Интернете с советами, как отвадить разлучницу.

Полицейские нашли расчленённый труп рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) в квартире на Невском проспекте, 134, в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры и Кохал убила супруга «неустановленным способом», писал NEWS.ru.