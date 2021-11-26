«Они очень далеко продвинулись»: Цивилёв рассказал, как погибли спасатели

Погибшие в шахте «Листвяжная» горноспасатели во время операции ушли слишком далеко и попали в зону с повышенной концентрацией угарного газа. Показатели превысили допустимую норму в десятки раз. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

По словам губернатора, после того как было принято решение остановить спасательную операцию из-за угрозы нового взрыва, спасателям была дана команда выходить из шахты. В это время там находились 215 специалистов. Одна из групп ушла слишком далеко.

А там всё искорёжено, нет света, нет связи. Это была очень непростая операция. <...> К сожалению, в этот момент одно из отделений продвинулось очень сильно далеко, попали в очень сложную зону с большой концентрацией окиси углерода, — рассказал Цивилёв.

По его словам, предельно допустимая концентрация составляет 0,25%, в месте гибелей спасателей концентрация достигла 7%.

Сергей Цивилёв уточнил, что три тела погибших подняли на поверхность сразу, а ещё три, включая выжившего спасателя Александра Заковряшина, оставили внизу, потому что уже «было невозможно».

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей, ещё более 60 пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

Ранее сообщалось, что руководство шахты «Листвяжная» в Кузбассе проклеивало изнутри датчики концентрации метана. Таким образом, показатели сбивались и узнать реальный опасный уровень концентрации метана было невозможно.