Полицейские нашли одну из двух пропавших школьниц в Красноярске

Сотрудники органов правопорядка нашли одну из двух школьниц, пропавших в Ленинском районе города. Девушки, которым 13 и 16 лет, исчезли при разных обстоятельствах. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

В ночь на 24 октября в правоохранительные органы поступило заявление от одного из жителей города о том, что его 16-летняя падчерица не появилась дома и не выходит на связь.

Девушка на такси поехала домой после сеанса в кинотеатре, который находится в центре Красноярска. Однако затем она исчезла, её телефон с того момента был отключён, о её местонахождении ничего не было известно.

Впоследствии в полиции сообщили, что девушка найдена.

Шестнадцатилетняя девушка нашлась, — заявили в пресс-службе ведомства, добавив, что с ней все хорошо.

Другая девушка ушла 23 октября днём из дома и не вернулась, её ищут полицейские и волонтёры.

Сотрудники полиции проводят поиск пропавшей 13-летней девушки, — говорится в сообщении.

Подробности исчезновения девушек выясняются.

Пять дней назад в этом же регионе сотрудники полиции нашли двух 11-летних девочек, которые пропали на севере края, в Дудинке. Всего с начала года, согласно данным МВД России, было зарегистрировано 97 тысяч заявлений родных о без вести пропавших родственниках. На данный момент найдено 20 тысяч человек, из них 1600 — дети.