Полиция нашла пропавших в Красноярском крае 11-летних девочек

Полиция разыскала двух 11-летних девочек, пропавших накануне в Дудинке на севере Красноярского края, сообщается на официальном сайте главного управления МВД России по Красноярскому краю. Их нашли спящими в подъезде.
Нашлись. Спали в подъезде, — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства ухода детей из их домов. Сотрудниками ПДН проводится профилактическая работа.
Ранее
Ранее девятилетняя девочка, поиски которой велись два дня в Вологде, найдена мёртвой. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по факту убийства. По подозрению в убийстве