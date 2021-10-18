Полиция нашла пропавших в Красноярском крае 11-летних девочек

Полиция разыскала двух 11-летних девочек, пропавших накануне в Дудинке на севере Красноярского края, сообщается на официальном сайте главного управления МВД России по Красноярскому краю. Их нашли спящими в подъезде.

Нашлись. Спали в подъезде, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства ухода детей из их домов. Сотрудниками ПДН проводится профилактическая работа.

Ранее сообщалось , что школьницы пропали по дороге домой. Сообщение о пропаже ребёнка поступило в полицию от мачехи одной из девочек. Полицейские решили, что школьница могла остаться у подруги-сверстницы, но той тоже не оказалось дома. Поисками занимался весь личный состав уголовного розыска.