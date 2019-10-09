https://static.news.ru/photo/9e6f7ef8-eaa4-11e9-8a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Один из злоумышленников, устроивших стрельбу в немецком городе Галле, угодил в ДТП. Это произошло в тот момент, когда преступник пытался скрыться от полиции.

Стрелок управлял автомобилем на федеральной трассе B91. Примерно в 40 км от Галле он столкнулся с грузовиком. На место аварии прибыл спецназ полиции ФРГ. Преступник был задержан, а в багажнике его машины было найдено оружие. В настоящее время движение по автодороге перекрыто, передаёт ТАСС .

В результате стрельбы в Галле были убиты два человека. Злоумышленник стрелял из автомата и бросил на кладбище гранату. По информации местных СМИ, несколько человек были ранены. ЧП произошло в самый важный иудейский праздник Йом-Киппур, обязывающий верующих держать строгий пост и не работать.

Ранее News.ru писал, что устроивший стрельбу в Галле совершил нападение на турецкое кафе. По словам очевидцев, он начал стрелять по витрине заведения и попытался кинуть туда пиротехническое изделие.