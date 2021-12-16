Один человек пострадал в Шереметьево при столкновении самолёта с машиной

В аэропорту Шереметьево самолёт задел крылом поливальную машину, в результате чего она перевернулась. Пострадал один человек. Об этом пишет Mash.

В процессе обработки воздушного судна противообледенительной жидкостью борт дёрнулся и, по всей видимости, зацепил крылом стрелку машины, которая из-за этого перевернулась. Персонал самолёта Airbus A350-900, направляющегося в Канкун (Мексика), столкновения не заметил. Об инциденте сообщили сами пассажиры лайнера.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшему необходимую помощь, а вылет самолёта задержан. На текущий момент пассажиры ждут замену борта. Само же воздушное судно отбуксировали с ВПП. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее меры безопасности были усилены в столичном аэропорту Шереметьево после сообщения о минировании более 20 самолётов. О бомбах сообщил неизвестный в анонимном письме, которое пришло на электронную почту аэропорта.