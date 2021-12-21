Один человек пострадал в массовом ДТП в центре Москвы
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
11:17, 21 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Один человек получил травму в результате массового ДТП в Москве, произошедшего на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК. Предположительно, это женщина. По уточнённым данным, в аварии пострадали 15 машин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В результате ДТП один человек обратился за помощью к медикам с сильной головной болью, — сказал собеседник.
Источник уточнил, что среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами.
Авария на ТТК в Москве произошла 21 декабря. Перед развязкой с Кутузовским проспектом столкнулись 15 автомобилей. Движение на участке дороги, где случилось ДТП, сильно затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.
Предварительно установлено, что виновник аварии находился в состоянии наркотического опьянения. Информацию о том, что ДТП произошло из-за водителя Ford Explorer, уже подтвердили в столичной Госавтоинспекции. Минивэном в момент столкновения управлял 34-летний мужчина. В ближайшее время он пройдёт медосвидетельствование.