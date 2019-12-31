Иномарка врезалась в отбойник на внутренней стороне МКАД. В результате ДТП погиб один человек.
Инцидент произошёл в районе Рязанского проспекта. Жертвой аварии стал водитель автомобиля.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия,
Ранее NEWS.ru писал, что на внешней стороне МКАД на 37-м км столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля. Пострадал один человек. Для того чтобы извлечь его из машины, спасателям пришлось выпилить часть деталей автомобиля.
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