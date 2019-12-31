https://static.news.ru/photo/4880874a-2bda-11ea-af87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иномарка врезалась в отбойник на внутренней стороне МКАД. В результате ДТП погиб один человек.

Инцидент произошёл в районе Рязанского проспекта. Жертвой аварии стал водитель автомобиля.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что на внешней стороне МКАД на 37-м км столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля. Пострадал один человек. Для того чтобы извлечь его из машины, спасателям пришлось выпилить часть деталей автомобиля.