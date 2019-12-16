https://static.news.ru/photo/7674bdc6-bedc-11e9-8c7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 37 км МКАД. В ДТП с участием трёх легковых автомобилей и двух грузовых пострадал один человек.

Он оказался зажатым в салоне. Для его эвакуации спасателям пришлось выпиливать мешавшие детали автомобиля, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 202 человека пострадали и 10 погибли в результате аварий на дорогах Москвы за неделю с 9 по 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. В течение недели произошло 186 ДТП, передаёт АГН «Москва». В списке происшествий — 58 столкновений транспортных средств, шесть наездов на препятствия и 107 аварий с участием пешеходов.