Второе за сутки землетрясение произошло в Алма-Атинской области Казахстана. Его магнитуда составила 4,9
По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции республики, эпицентр подземных толчков находится в 78 км на север от Алма-Аты, а очаг залегает на глубине 20 км.
Энергетический класс землетрясения — 9.6, — уточняется в
сообщениисейсмологов.
Подземные толчки силой два-три балла почувствовали жители города Капчагай.
Как писал News.ru, ранее в этой же области было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Его эпицентр находился в 145 километрах от Алма-Аты, очаг был на глубине пяти метров.