https://static.news.ru/photo/234e000c-c17b-11e9-bd3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Второе за сутки землетрясение произошло в Алма-Атинской области Казахстана. Его магнитуда составила 4,9

По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции республики, эпицентр подземных толчков находится в 78 км на север от Алма-Аты, а очаг залегает на глубине 20 км.

Энергетический класс землетрясения — 9.6, — уточняется в сообщении сейсмологов.

Подземные толчки силой два-три балла почувствовали жители города Капчагай.

Как писал News.ru, ранее в этой же области было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Его эпицентр находился в 145 километрах от Алма-Аты, очаг был на глубине пяти метров.