https://static.news.ru/photo/1376dbbe-ce68-11e9-b11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорождённого мальчика в полиэтиленовом пакете. В настоящее время ребёнок находится в перинатальном центре города Альметьевска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорождённого», — сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По предварительным данным, ребёнка нашёл директор магазина.



Следователи занимаются поиском матери и пытаются выяснить прочие обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники полиции задержали 30-летнюю мать двух годовалых детей, которая оставила их в хостеле в подмосковных Котельниках. На просьбу предъявить паспорт она ответила, что забыла документ в машине. После этого женщина покинула здание, оставив малышей внутри. Они были переданы в городскую больницу.