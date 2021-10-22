«Никогда не жаловался»: родственница о погибшем на заводе под Рязанью

Супруга двоюродного брата Вячеслава Петрикова, погибшего при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в Рязанской области, Екатерина Вельмякина рассказала NEWS.ru, что покойный родственник «никогда не жаловался» на условия труда на предприятии, однако отмечал, что «зимой им почти не платили».

Жены, детей не было. Всё время [Вячеслав] проводил со своей мамой. На этом заводе он достаточно долго работал, по его словам, зимой у них очень часто задерживали зарплату или платили совсем копейки, но он всё равно продолжал ходить на работу. Он в посёлке [Лесном] жил с самого детства, был очень добрым человеком, не пил, не курил, — отметила собеседница.

Знакомый другого погибшего — Виктора Аникина — в беседе с NEWS.ru на условиях анонимности назвал умершего «ответственным и общительным человеком», и что у него осталась семья, однако подробности личной жизни ушедшего из жизни раскрывать не стал.

Взрыв в цеху по производству пороха в посёлке Лесном Шиловского района Рязанской области произошёл 22 октября после заступления рабочими на смену. Причиной пожара стало нарушение технологического процесса в одном из цехов, рассказывали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Рязанскую область криминалистов центрального аппарата ведомства. Дело также будет передано в Главное следственное управление СКР.