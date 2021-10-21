Уголовное дело возбуждено после ЧП на заводе под Рязанью

После ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное о нарушении требований промышленной безопасности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По последним данным, количество жертв выросло до 16 человек.

Следственными органами СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Рязанскую область криминалистов центрального аппарата ведомства. Дело также будет передано в Главное следственное управление СК РФ. Следователи проверят соответствие уровня промышленной безопасности нормам. О причинах произошедшего, предположительно, станет известно после ряда экспертиз.

Взрыв в цехе по производству пороха в посёлке Лесном Шиловского района Рязанской области произошёл 22 октября после заступления рабочими на смену. Предварительно, погибли 16 человек. Тела 15 сотрудников цеха обнаружены, ещё одного ищут. Выжил только один сотрудник ООО «Разряд», он доставлен в реанимацию с 80% ожогов тела.

На место ЧП вылетел врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой. Возгорание на месте трагедии ликвидировано, однако спасатели продолжают работы. К устранению последствий инцидента привлечены 170 человек и 50 единиц техники. В МЧС называют причиной пожара на производстве нарушение технологического процесса в одном из цехов.