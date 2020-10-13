«Ни с кем не дружил»: директор училища рассказал о нижегородском стрелке

https://static.news.ru/photo/f8e47978-0d4f-11eb-af48-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/polkovnikt/Global Look Press

В Нижегородском училище-интернате, где месяц провёл Даниил Монахов, убийвший накануне трёх человек, хорошо отзываются о юноше. Единственную странность, которую заметили педагоги — замкнутость.

Необщителен, замкнут, плохо шел на контакт, дружеских контактов в группе не имел, в то же время на занятиях проявлял себя положительно, требования преподавателей выполнял, — приводит телеканал «360» слвоа директора учебного заведения Дмитрия Кочина

Он добавил, что агрессию за время учёбы ни к сокурсникам, ни к преподавателям Даниил не проявлял и всегда вёл себя корректно.

12 октября 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу в Большеорловском посёлке. В результате убиты трое мужчин, ещё один и две женщины ранены. Известно, что молодой человек поссорился с бабушкой и выстрелил в неё из ружья, затем он застрелил соседа, а потом открыл огонь на автобусной остановке и скрылся в лесу.

Юношу искали всю ночь. Наутро его обнаружили мёртвым в нескольких сотнях метрах от места преступления. Стражи порядка говорят, что он покончи с собой.

Монахов с детства интересовался оружием, отмечают его знакомыые. Бывший одноклассник подростка заявил телеканалу «Царьград», что подросток ждал совершеннолетия, чтобы получить оружие. Лицензию на ружьё ему дали меньше месяца назад, сообщили в Росгвардии.

Также одноклассник стрелка заявил, что Монахов интересовался массовым убийством в школе «Колумбайн» и якобы в девятом классе планировал теракт.

СК сообщил, что проведёт посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить психическое состояние подростка. По факту убийства людей возбуждено уголовное дело, писал NEWS.ru.