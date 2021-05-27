Несколько автомобилей загорелось возле популярного ТЦ в Москве

https://static.news.ru/photo/1e66dfba-bf9d-11eb-a5e6-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

На Ходынском бульваре, неподалёку от крупного столичного ТЦ «Авиапарк» полыхнули, как минимум, пять автомобилей. Telegram-канал Life Shot публикует видео инцидента.

В кадре видно, что над автостоянкой бушует пламя. При этом огненный поток настолько сильный, что самих автомобилей даже не видно.

Есть ли пострадавшие — не уточняется. На текущий момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на северо-западе Москвы огонь охватил частный дом и магазин. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.