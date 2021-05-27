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Происшествия

Несколько автомобилей загорелось возле популярного ТЦ в Москве

13:07, 28 мая 2021
Фото: unsplash.com

На Ходынском бульваре, неподалёку от крупного столичного ТЦ «Авиапарк» полыхнули, как минимум, пять автомобилей. Telegram-канал Life Shot публикует видео инцидента.

В кадре видно, что над автостоянкой бушует пламя. При этом огненный поток настолько сильный, что самих автомобилей даже не видно.

Есть ли пострадавшие — не уточняется. На текущий момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на северо-западе Москвы огонь охватил частный дом и магазин. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

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