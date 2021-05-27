Несколько автомобилей загорелось возле популярного ТЦ в Москве

На Ходынском бульваре, неподалёку от крупного столичного ТЦ «Авиапарк» полыхнули, как минимум, пять автомобилей. Telegram-канал Life Shot публикует видео инцидента.
В кадре видно, что над автостоянкой бушует пламя. При этом огненный поток настолько сильный, что самих автомобилей даже не видно.
Есть ли пострадавшие — не уточняется. На текущий момент обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее на северо-западе Москвы огонь охватил частный дом и магазин. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.