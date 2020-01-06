Несколько принадлежащих США самолётов, стоявших на базе Айн аль- Асад, уничтожено в ходе операции Корпуса стражей исламской революции.
СМИ сообщают, что один из бортов был разбит на взлётно-посадочной полосе. Кроме того, появилась информация о поступившем с базе запросе на медицинскую помощь. По предварительным данным, есть жертвы среди иракцев,
Как писал NEWS.ru ранее, конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам может стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто.
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