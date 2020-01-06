https://static.news.ru/photo/33edee66-31b7-11ea-a416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt. Robyn Haake/Planetpix

Несколько принадлежащих США самолётов, стоявших на базе Айн аль- Асад, уничтожено в ходе операции Корпуса стражей исламской революции.

СМИ сообщают, что один из бортов был разбит на взлётно-посадочной полосе. Кроме того, появилась информация о поступившем с базе запросе на медицинскую помощь. По предварительным данным, есть жертвы среди иракцев, передаёт канал «Аль-Маядин».

Как писал NEWS.ru ранее, конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам может стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто.