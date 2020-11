Неизвестный в средневековой одежде напал на людей в Канаде

Нападения на людей, по некоторым данным, произошли рядом со зданием парламента Квебека, сообщает канадский телеканал CBC.

В Twitter полиция Квебека попросила горожан оставаться дома. Сообщается также, что жертвами неизвестного в средневековой одежде стали два человека, пострадали пять человек. Внешний вид преступника, как считает полиция, может быть связан с Хэллоуином.