Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу по посольству Кубы в Вашингтоне

14:51, 30 апреля 2020
Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

В американской столице задержали мужчину, который произвёл выстрелы из штурмовой винтовки по зданию кубинского посольства. 

Задержанному предъявили ряд обвинений, в том числе в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и незарегистрированных боеприпасов и нападении с целью убийства, сообщает The Hill со ссылкой на Секретную службу США.

По предварительным данным, мужчина передвигался на внедорожнике с техасскими номерными знаками, на крышу машины был прикреплён флаг Соединённых Штатов. Очевидцы рассказали, что нападавший произвёл по меньшей мере 30 выстрелов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как писал NEWS.ru, 29 апреля в Вене из-за сообщения о заложенной бомбе был эвакуирован дворец Хофбург, некоторые помещения которого используются как официальная резиденция президента Австрии. Взрывное устройство обнаружено не было.

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