Неизвестный устроил стрельбу по посольству Кубы в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/01f26a62-8adc-11ea-880f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

В американской столице задержали мужчину, который произвёл выстрелы из штурмовой винтовки по зданию кубинского посольства.

Задержанному предъявили ряд обвинений, в том числе в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и незарегистрированных боеприпасов и нападении с целью убийства, сообщает The Hill со ссылкой на Секретную службу США.

Video of the scene outside the Cuban Embassy in DC. pic.twitter.com/fL6WazHkLe — Sam Sweeney (@SweeneyABC) April 30, 2020

По предварительным данным, мужчина передвигался на внедорожнике с техасскими номерными знаками, на крышу машины был прикреплён флаг Соединённых Штатов. Очевидцы рассказали, что нападавший произвёл по меньшей мере 30 выстрелов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как писал NEWS.ru, 29 апреля в Вене из-за сообщения о заложенной бомбе был эвакуирован дворец Хофбург, некоторые помещения которого используются как официальная резиденция президента Австрии. Взрывное устройство обнаружено не было.