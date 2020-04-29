Неизвестный устроил стрельбу по посольству Кубы в Вашингтоне

В американской столице задержали мужчину, который произвёл выстрелы из штурмовой винтовки по зданию кубинского посольства.
Задержанному предъявили ряд обвинений, в том числе в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и незарегистрированных боеприпасов и нападении с целью убийства, сообщает The Hill со ссылкой на Секретную службу США.
По предварительным данным, мужчина передвигался на внедорожнике с техасскими номерными знаками, на крышу машины был прикреплён флаг Соединённых Штатов. Очевидцы рассказали, что нападавший произвёл по меньшей мере 30 выстрелов. Пострадавших в результате инцидента нет.
Как писал NEWS.ru, 29 апреля в Вене из-за сообщения о заложенной бомбе был эвакуирован дворец Хофбург, некоторые помещения которого используются как официальная резиденция президента Австрии. Взрывное устройство обнаружено не было.