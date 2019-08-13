Полиция задержала дебошира, напавшего на алтарника в центре Москвы. Инцидент произошёл в храме на Никольской улице.
Как сообщили в столичной полиции, мужчина ворвался в здание храма и начал рвать на священнослужителе одежду. Что стало причиной конфликта, не уточняется. Между тем, по данным
Ранее News.ru писал, что мужчина, вооружённый мачете, напал на прохожих в центре Сиднея. Свидетели нападения смогли нейтрализовать и задержать злоумышленника до приезда полиции. Мужчина арестован, в результате инцидента пострадала женщина, она госпитализирована.