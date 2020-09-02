Неизвестные открыли стрельбу по посетителям кондитерской в Торонто

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в одном из крупнейших городов Канады Торонто. Инцидент произошёл ночью в районе Маленькая Ямайка.
Как
Около пяти утра полицейские выехали в Северный Йорк ещё по одному вызову о стрельбе. По прибытии стражи порядка обнаружили 50-летнего мужчину с огнестрельным ранением в верхнюю часть тела, сидящего в припаркованном автомобиле. Пострадавший был доставлен в травмпункт, однако медики не смогли спасти ему жизнь.
Опросив местных жителей, следователи пришли к выводу, что это была прицельная стрельба. Предположительно, подозреваемый передвигался на автомобиле тёмного цвета. Ведётся его поиск.
30 августа NEWS.ru писал о стрельбе в чикагском кафе. В результате погиб один человек, ещё пять были ранены.
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