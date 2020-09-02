Неизвестные открыли стрельбу по посетителям кондитерской в Торонто

https://static.news.ru/photo/ef467d06-ed2b-11ea-bebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в одном из крупнейших городов Канады Торонто. Инцидент произошёл ночью в районе Маленькая Ямайка.

Как сообщает телеканал CBC, неизвестные на чёрном внедорожнике остановились перед кондитерской и открыли огонь по находившимся внутри помещения людям. В результате шесть человек получили ранения и были госпитализированы с серьёзными, но не опасными для жизни травмами. Трёх пациентов уже отпустили из больницы домой.

Около пяти утра полицейские выехали в Северный Йорк ещё по одному вызову о стрельбе. По прибытии стражи порядка обнаружили 50-летнего мужчину с огнестрельным ранением в верхнюю часть тела, сидящего в припаркованном автомобиле. Пострадавший был доставлен в травмпункт, однако медики не смогли спасти ему жизнь.

Опросив местных жителей, следователи пришли к выводу, что это была прицельная стрельба. Предположительно, подозреваемый передвигался на автомобиле тёмного цвета. Ведётся его поиск.

30 августа NEWS.ru писал о стрельбе в чикагском кафе. В результате погиб один человек, ещё пять были ранены.