Стали известны подробности задержания двух сбежавших в Истре заключённых

Правоохранители смогли задержать двух из пяти заключённых, сбежавших из ИВС в Истре, при помощи бдительных местных жителей. Об этом сообщает 5-tv.ru .

Задержанными оказались 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Изначально правоохранители смогли выйти на их след в Подольске, так как местные жители заметили похожих на сбежавших заключённых людей и сразу обратились в полицию. После этого не составило труда найти квартиру, в которой прятались беглецы.

Помимо преступников сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину, арендаторов помещения. Теперь их подозревают в пособничестве побегу из-за того, что они укрывали мужчин.

Ранее полиция задержала двух арестантов, сбежавших из ИВС в Истре Московской области. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съёмной квартире в Подольске, где их и обнаружили оперативники.