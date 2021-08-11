Задержаны двое арестантов, сбежавших из изолятора в Истре

Полиция задержала двух арестантов, сбежавших из ИВС в Истре Московской области. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съёмной квартире в Подольске, где их и обнаружили оперативники, сообщает МВД.

Вместе с беглецами находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которых подозревают в причастности к побегу, совершённому 6 августа.

В настоящее время все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается, — добавила Ирина Волк.

Пятеро осуждённых в ночь на 6 августа сбежали из изолятора в Истре. По предварительным данным, дежурный по просьбе одного из заключённых перевёл Александра Мавриди в другую камеру и не закрыл так называемую кормушку. В итоге заключённые скрутили замки на дверях.

Ранее суд принял решение об аресте двоих сотрудников истринского ИВС, из которого сбежали заключённые. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.