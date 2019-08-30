«Полярные авиалинии» сообщили об обнаружении места вынужденной посадки самолёта Ан-2 в Якутии.
По данным пресс-службы компании, воздушное судно находится возле озера Силян-Кюель Кобяйского района.
Вертолёт Ми-8 с аварийно-спасательной бригадой вылетел из аэропорта Якутска для оказания помощи и перевозки экипажа и пассажиров, — говорится в сообщении.
В свою очередь в региональном МЧС уточнили, что о состоянии пассажиров и экипажа ничего не известно, так как связь с ними отсутствует, передаёт «
Ранее News.ru писал, что самолёт Ан-2 с тремя пассажирами и двумя членами экипажа совершил вынужденную посадку в Якутии.