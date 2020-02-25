https://static.news.ru/photo/e69840f0-57de-11ea-9d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фельдшера скорой помощи из Челябинской области направили в центр по профилактике и борьбе со СПИДом после того, как ей на лицо попала кровь ВИЧ-инфицированного пациента. Инцидент произошёл в городе Златоусте.

Огласке произошедшее предала депутат Заксобрания региона Ольга Мухометьярова, которая узнала об этом случае от матери медика.

Как следует из рассказа, бригада скорой помощи возвращалась с вызова, когда поступил новый вызов об избитом мужчине в подъезде одного из многоквартирных домов. Когда врачи оказывали помощь пострадавшему, у того на голове лопнула гематома, а кровь брызнула в лицо девушки, попав ей в глаза.

Мужчина сообщил, что он ВИЧ-инфицированный. Однако в скорой не оказалось специального препарата для профилактики ВИЧ. Не нашли его и в близлежащем роддоме, передаёт РИА Новости.

В региональном Минздраве однако уверяют, что в больнице Златоуста имеются необходимые препараты для оказания экстренной помощи для постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. Однако в министерстве затруднились объяснить, почему фельдшер не получила препарат своевременно.

Сейчас фельдшер находится под наблюдением врачей.

Ранее в Пермском крае, как писал NEWS.ru, врач поликлиники отказалась принимать пациента с ВИЧ. Она убежала в регистратуру и потребовала, чтобы мужчина не приближался к ней, чтобы не заразиться.