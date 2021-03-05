На территории Тувы произошло землетрясение

https://static.news.ru/photo/9e24df98-7e4f-11eb-8c87-96000091f725_660.jpg Фото: Ivan Damanik/Global Look Press

В субботу, 6 марта, на территории республики Тува произошло землетрясение магнитудой 3,6. Подземный толчок был зафиксирован в 265 км восточнее Кызыла. Об этом журналистам сообщили специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

По имеющейся информации, землетрясение произошло в 08:44 мск. Координаты подземного толчка — 51.85 градуса северной широты и 98.29 градуса восточной долготы.

По шкале MSK-64 в эпицентре землетрясения интенсивность была зафиксирована на уровне 4,3 балла. Подземные точки, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года, передаёт «Интерфакс-Сибирь».

Как ранее писал NEWS.ru, на территории нескольких областей Узбекистана в ночь на субботу, 6 марта, произошли два землетрясения. Магнитуда катаклизмов составила 4,4 и 4. Об этом журналистам сообщили представители Центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики.

Первое землетрясение произошло в 02:52 по местному времени. Как уточняется, эпицентр находился в Пскентском районе Ташкентской области. Очаг — 10 км, магнитуда — 4,4.