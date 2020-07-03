На Северном Кавказе задержали членов запрещённой в РФ организации

Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии пятерых членов запрещённого в России экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Операция проводилась 3 июля. Экстремистов задержали по месту жительства. В ходе обыска у них обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и мобильные телефоны.
Задержанные занимались активной пропагандой радикальной идеологии и вербовкой новых сторонников. Они также призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества. Помимо этого, экстремисты выступали за создание на территории региона теократического исламского государства — халифата,
Возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистской деятельности участия в ней (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал, что во Владикавказе был задержан сторонник террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Он намеревался заложить взрывчатку у одного из административных зданий во Владикавказе. После теракта он собирался уехать на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне террористов.
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