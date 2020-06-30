В Сети появилось видео задержания сторонника ИГ во Владикавказе

Видео захвата сторонника террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), подозреваемого в подготовке теракта во Владикавказе, опубликовано в Сети.
Мужчина был задержан неподалёку от тайника, где хранилась сумка с компонентами самодельного взрывного устройства. По словам подозреваемого, он приехал туда, чтобы забрать её.
Задержанный намеревался заложить взрывчатку у одного из административных зданий во Владикавказе. После теракта он собирался уехать на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне террористов. Помимо взрывного устройства у него была найдена переписка с находящимися за пределами РФ боевиками ИГ.
Как ранее писал NEWS.ru, в подготовке теракта подозревается гражданин России 1990 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе. Кроме того, в ближайшее время к обвинению будет добавлена статья о покушении на теракт.
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