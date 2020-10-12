На рынке в Ростовской области вспыхнул пожар

Торговые павильоны загорелись на рынке в городе Шахты Ростовской области. Огнём были охвачены 900 кв.м. Пострадавших нет.
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На месте ЧП работают 40 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники.
Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Домодедово пожарная машина опрокинулась в результате резкого манёвра. Спасатели должны были отработать выезд и тушение огня на полосе. Пострадали три человека, которые были госпитализированы. Медслужба аэропорта оперативно прибыла на место аварии и оказала первую медицинскую помощь сотрудникам.
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