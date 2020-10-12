На рынке в Ростовской области вспыхнул пожар

https://static.news.ru/photo/f1f962e2-0c76-11eb-9134-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

Торговые павильоны загорелись на рынке в городе Шахты Ростовской области. Огнём были охвачены 900 кв.м. Пострадавших нет.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, возгорание произошло по адресу: ул. Индустриальная, 7Д. Звонок о ЧП поступил в 11:06. Спустя час пожар был локализован на площади 900 квадратных метров, а в 12:36 ликвидировано открытое горение.



На месте ЧП работают 40 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Домодедово пожарная машина опрокинулась в результате резкого манёвра. Спасатели должны были отработать выезд и тушение огня на полосе. Пострадали три человека, которые были госпитализированы. Медслужба аэропорта оперативно прибыла на место аварии и оказала первую медицинскую помощь сотрудникам.

