На побережье Турции автомобиль насмерть сбил россиянку

Автомобиль насмерть сбил россиянку на побережье в Турции в городе Измире. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает портал E1.ru.

Согласно полученным данным, ДТП произошло 15 июля. Машина врезалась в 59-летнюю жительницу Екатеринбурга, когда она переходила бульвар Мустафы Кемаля. Женщину экстренно доставили в больницу медицинского факультета университета Докуз Эйлюль, но от полученных травм она скончалась, отмечается в сообщении.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, а водитель автомобиля, который сбил женщину, задержан.

Из-за того, что телефон погибшей заблокирован, её друзья не могут связаться с родственниками из Екатеринбурга. Кроме того им отказались выдать ключи от её дома, сославшись на расследование.

Ранее стало известно, что трое погибли и трое в больнице после ДТП на Алтае. Авария произошла 18 июля около 11:45 (07:45 мск) в Троицком районе на 275 км федеральной автодороги «Чуйский тракт».