На МКАД столкнулись четыре автомобиля

https://static.news.ru/photo/90621bf4-5b37-11eb-97f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Московской кольцевой автомобильной дороге произошла авария с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Из-за ДТП образовалась пробка длиной в километр.

На 24-м км внешней стороны МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе столкнулись четыре автомобиля, — сообщает ведомство в Telegram-канале.

Это уже вторая авария на МКАД за среду. Рано утром 20 января на 6-м км кольцевой автодороги в районе съезда с улицы Николая Старостина столкнулись три автомобиля. Пробка растянулась на 2,5 км.

Как сообщал NEWS.ru, Минюст РФ намерен дополнить новый КоАП нормой, согласно которой водители будут лишаться прав до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года. К таким нарушениям будут относиться выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, а также превышение скорости на 60 км/ч.