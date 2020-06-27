На Кубани тракторист тушил прицеп и сжёг целое поле

https://static.news.ru/photo/0d4f6b30-b949-11ea-b9b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону/vk.com

Пытаясь справиться с огнём, который охватил сено в прицепе, водитель трактора спалил 1,5 тысячи квадратных метров пшеничных посевов. Теперь полиция проверяет его действия, сообщил представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю, где и произошёл инцидент.

При этом заявление о происшествии, о котором стали сообщать очевидцы в соцсетях, к правоохранителям не поступало, но без внимания инцидент не остался.

По информации, выявленной на видео в Интернете, проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. установлено, что происходит загорание прицепа автомобиля и прилегающей к нему открытой территории на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров, — приводит слова представителя полиции РИА Новости.

Он также отметил, что возгорание тушили 17 спасателей, для борьбы с огнём задействовали 7 единиц техники и 4 ствола «А». Пожарные справились с огнём менее чем за час.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье случилось ещё одно происшествие с участием трактора. Он наехал на машину полиции на месте утечки под Норильском.